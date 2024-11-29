Politika

İran Batı\'yı bir kez daha uyardı, nükleer silahla tehdit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakim ve savcıları cezaevi kapılarında küstahça tehdit etmenin bir muhalefet geleneği olduğunu CHP'nin yeni yönetimine baktığımızda çok net görüyoruz"

"Daha fazla kazanmak, kar elde etmek için milletin lokmasına uzanan elleri kırmakta en küçük tereddüt göstermeyeceğiz"

"Serbest piyasa ekonomisi demek vatandaşı fırsatçıların insafına terk etmek değildir"

" Dünyada ve bölgemizde fevkalade hadise olmazsa Allah'ın izniyle bundan sonra rüzgara karşı değil rüzgarı arkamıza alarak yürüyeceğiz"

"Geçtiğimiz hafta CHP'nin devrik genel başkanının mahkeme salonunda savurduğu hakaretler, Türkiye'nin 14-28 Mayıs seçimlerinde nasıl uçurumun eşiğinden döndüğünü ortaya koymuştur"

"Türk ekonomisi fırtınalı sulardan atık serin sulara doğru yol almaktadır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu.