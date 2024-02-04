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Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında yaralanan teknisyeni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında yaralanan teknisyeni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında yaralanan teknisyeni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bulunduğu sırada kaza geçiren helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ı tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesinde ziyaret etti. Erdoğan, hastane yetkililerinden ve doktorlardan Yıldız'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve gereken her şeyin yapılmasını istedi. Ayrıca, Yıldız'ın ailesiyle de yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

04.02.2024 16:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ı tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Gaziantep Şehir Hastanesi açılışı, Akkent Millet Cami açılışı ve depremzedelere konut teslim töreni için Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ı ziyaret etti. Erdoğan, hastane yetkililerinden ve doktorlardan teknisyenin sağlık durumu hakkında bilgi alarak gereken her şeyin yapılmasını istedi. Erdoğan, ziyaret sırasında Yıldız'ın ailesi ile de yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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