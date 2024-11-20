Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog\'a hava sahamızı kapattık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Türkiye'nin İsrail Cumhurbaşkanı'na Türk hava sahasını kapadığına dair iddiaları doğruladı. Erdoğan açıklamasında, "İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'un Azerbaycan'daki COP iklim zirvesine katılmak için Türk hava sahasını kullanmasına izin vermedik" dedi, "Kendisine alternatif rotalar sunduk" diye ekledi.

ZİYARETİNİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDI

Türkiye'nin hava sahasını kapamasından dolayı, Herzog ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güvenlik sebepleri nedeniyle, Cumhurbaşkanı Azerbaycan'daki İklim Konferansı'na katılma kararını iptal etmiştir" ifadesi kullanıldı.

"BİR DURUŞ SERGİLEMEK ZORUNDAYIZ"

Erdoğan'a, Herzog'un İklim Zirvesi'ne katılıp katılmadığı sorulduğunda, "Gidip gitmediğini açıkçası bilmiyorum," dedi. Herzog'un Bakü ziyaretine ilişkin net bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Erdoğan, "Bazı konularda Türkiye olarak bir duruş sergilemek zorundayız ve bu duruşu sergilemeye devam edeceğiz" diye ekledi.