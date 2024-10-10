Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama, Namazgah Camii\'ni ibadete açtı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camii'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camii'nin açılışını yaptı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, açılışta yaptığı konuşmada, "Evrensel bir inançtan ilham alan büyük Namazgah Camii artık bütün olarak bir milletin mirasıdır" dedi.

Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanların da Katolikler, Ortodokslar ve Bektaşiler gibi kendi ana mabetlerine sahip olmak istediklerini ifade eden Rama, "Ülkemizdeki her mabedin olduğu gibi, kendi inancına göre Tanrı'ya ibadet eden her Arnavut'un huzur bulduğu mabetler gibi büyük Namazgah Camii de artık kutsal bir mekandır. Bu mabet de Kabe'nin yansıması olsun, sevap kazanma yeri olsun, nihai döneceğimiz yer olsun, Hz. İbrahim'in tüm çocuklarının emniyette olacağı yer olsun. Bugün sağ ayağımızla buraya girelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Rama, "Diyanet İşleri Başkanlığı bu caminin inşaatı için gerekli tüm araçları toplamış, bunu da cömertçe ve kardeşçe yapmıştır. Bu cami nesiller boyunca jestinizin şahidi olacak, herkese de iki millet ve ülke arasındaki çözülemez bağdan bahsedecektir" dedi. - TİRAN