Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesi başladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi saat 16.07'de başladı. CHP Genel Başkanı Özel'i AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti.