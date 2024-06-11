Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel Görüşmesi Sonuçlandı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhuriyet Halk Partisi başkanlık makamında görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aracına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti.

Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmişti. - ANKARA