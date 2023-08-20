Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın baş döndüren diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta ve sonrasında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmek üzere Macaristan'a gidecek. Ağustos ayı sonunda Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi planlan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-10 Eylül tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne katılacak. G-20'nin ardından ise BM'nin 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere eylül ayı ortalarında ABD'yi ziyaret edecek.

BUDAPEŞTE GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Macaristan Başbakanı Orban ile başkent Budapeşte'de bir araya gelecek. İki ülke arasında stratejik ortak seviyesine yükseltilen ilişkiler ve Rusya- Ukrayna Savaşı başta olmak üzere kritik bölgesel gelişmeler liderlerin ana gündem maddesi olacak. Ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliği konuları da görüşülecek. Erdoğan'ın, Macaristan Milli Günü dolayısıyla Budapeşte'de düzenlenecek kutlama törenine de katılması bekleniyor.

PUTİN İLE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi planlanıyor. Kritik görüşmenin tarihi ve yeri üzerinde iki ülke heyetlerinin teknik çalışmaları sürerken, görüşmenin Rusya'da mı yoksa Türkiye'de mi yapılacağı henüz netlik kazanmış değil.

G-20 TOPLANTISI HİNDİSTAN'DA

Erdoğan, 9-10 Eylül tarihlerinde bu yıl G-20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Hindistan'ı ziyaret edecek. G-20 toplantısı sırasında Erdoğan'ın muhataplarıyla ikili temaslarda bulunması da bekleniyor.

BM GENEL KURULU'NDA KONUŞMA YAPACAK

G-20 Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek. BM Genel Kurul Salonu'nda görüşmelere katılacak olan Erdoğan, BM kürsünden konuşma da yapacak. 17-21 Eylül tarihlerinde planlanan ABD ziyaretinde Erdoğan'ın çok sayıda liderle de bir araya gelmesi bekleniyor.