Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eski doktoru Turhan Çömez, İYİ Parti\'nin Balıkesir adayı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında İstanbul ve Balıkesir adaylarını açıkladı. İstanbul adayının Buğra Kavuncu olduğunu duyuran Akşener, Balıkesir'de ise Turhan Çömez'in aday olduğunu belirtti. Akşener Çömez için övgü dolu sözler söyledi.

"ADAYLARIMIZ ÖNEMLİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR"

Meral Akşener İstanbul Büyükşehir adayı olarak Buğra Kavuncu'yu Balıkesir adayı olarak Turhan Çömez'i ve Sincan'da da Fatih Koca'yı aday gösterdiklerini söyledi. Konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtan Akşener, "Belediye başkan adaylarımız önemli bir yolculuğa çıkıyorlar" diyerek başarılar diledi.

"LAYIKIYLA YAPACAĞINA İNANIYORUM"

Kavuncu ve Çömez'in bizzat göreve talip olduğunu belirten Akşener, "Milletvekillerimizi şehirlerden aday yapmak istemiyordum. Turhan Çömez kardeşim de Buğra Kavuncu gibi gelip 'Ben yeni katıldım partiye ama ayıp olur mu aday olsam' dedi. Balıkesir'i alacağına inanıyor. Biz de belediye başkanlığı görevini layıkıyla sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.

AK PARTİ'DEN AYRILIP İYİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

Eski AK Parti Milletvekili Çömez İYİ Parti'ye katılmış, Çömez'in rozetini de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında takmıştı.