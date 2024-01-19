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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler'' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler'' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip, yalnızlığa ittiler'' ifadelerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ''Bak Erdoğan, benim yalnızlığım 5'li çetelerle mücadele de… Keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım'' dedi.

19.01.2024 - 22:46,  Güncelleme: 23:34
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Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında "Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip, yalnızlığa ittiler" ifadelerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bak Erdoğan, benim yalnızlığım 5'li çetelerle mücadele de… Keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU'NU YALNIZLIĞA İTTİLER

AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert bir dille eleştirirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu de dikkat çeken ifadeler kullandı. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun günah keçisi ilan edildiğini ve yalnızlığa itildiğini belirten Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler bölücü örgütün DEM'ine rehin verdiler. 'Gel bakalım Muharrem' dediler ve FETÖ taktikleriyle tasfiye ettiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek, CHP'nin başına Özgür efendiyi getirenlerin ilk işi bu parti ile bölücü örgütün güdümündeki partiyi demlemek oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

KILIÇDAROĞLU: BENİM YALNIZLIĞIM 5'Lİ ÇETELERLE

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına yanıt geldi. X hesabından Erdoğan'ı etiketleyerek bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bak Erdoğan, benim yalnızlığım 5'li çetelerle mücadele de… Keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım. Bu listeyi her ay güncelleyeceğim ki, aziz milleti ne hale getirdin gör!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Aşağıda senin alışveriş yaptığın Tarım Kredi Kooperatifinden aldığım fiyatlarla hazırlanan, 3 kişilik bir ailenin 3 öğün yemek listesinin maliyeti var. Sadece temel gıda maddeleriyle karınlarını doyurmalarının, günlük maliyeti 422,31 aylık maliyeti 12.669 TL. Sofraya, bırak senin çok sevdiğin kestane balı, manda yoğurdunu koymayı, öğlenki makarnaya kıyma koyamadık!

Bu millete reva gördüğün, emekli maaşı 10 bin TL, asgari ücret 17 bin 2 TL. Kirayı, faturaları, deterjan ve giyim masraflarını da sen öde!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'\'Günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler\'\' sözlerine Kılıçdaroğlu\'ndan yanıt
YORUMLAR (15)
  • osman şahin: Kılıçdaroğlu gibi dik durmak onurlu gururlu cesur dürüst olmak halkın yanında çetelerin karşısında olmak gerek Yanıtla 370 495
  • Tarık: Keşke Kılıçdaroğlu gibi herkes onurlu ve gururlu olsaydı Yanıtla 328 406
  • bedir arslan: kimin kimi yalnızlığa ittiği belli Yanıtla 84 335
  • Kaan Arslan: Bu sıkıntılı günlerde seçimi ertele seçime gitme mi diyor yine doğru söylüyor uyarıyor bence söyledikleri doğru halkın çoğunluğu geliri gideri karşılamıyor nasıl kazanacaksın mı diyor bu sefer ben yokum diyor emekli de yok diyor doğru söylüyor Yanıtla 102 295
  • derviş göktaş: Yandaş habercilik bu oksa gerek beğen beğenme tuşlarını pasif hale getirmişsiniz Yanıtla 72 194
  • Eski Tüfek.: Pudra şekeri ,poşette durduğu gibi durmuyor demekki..:) 117 120
  • Melek Akpınar: Chp bu kafayla % de kalmaya mahkum. Kim gelirse gelsin zihniyet değişmiyor. Yanıtla 45 62
  • Kalemdar: Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma. Yanıtla 49 49
  • Mert kursun : Bu dediklerinden kilicdaroglunun haberi varmi 25 15
  • Selim Kayisi: Derviş Göktaşçım, sana kötü bir haberim var. 17 8
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Günah keçisi ilan edip yalnızlığa ittiler'' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika


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