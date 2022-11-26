Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda salon hıncahınç dolarken, partililer sürekli pankartlar açıp tezahüratlarda bulundu.
Partililer tarafından açılan pankartlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatini çekti. Erdoğan'ın okuduğu bir pankart sonrası salonda büyük bir coşku oluştu.
"Canımız feda olsun al bayrak ve vatana, Reis tüm soysuzları gönder Yunanistan'a" yazılı pankartı okumasının salonda hep bir ağızdan "Dik dur eğilme AK Gençlik seninle" yükseldi.
Son Dakika › Politika › Partisinin il toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı okuyunca tüm salonda büyük coşku yaşandı - Son Dakika