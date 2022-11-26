Partisinin il toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı okuyunca tüm salonda büyük coşku yaşandı - Son Dakika
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Partisinin il toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı okuyunca tüm salonda büyük coşku yaşandı

26.11.2022 21:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın, "Canımız feda olsun al bayrak ve vatana, Reis tüm soysuzları gönder Yunanistan'a" şeklindeki bir pankartı okumasıyla salonda büyük bir coşku oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda salon hıncahınç dolarken, partililer sürekli pankartlar açıp tezahüratlarda bulundu.

SALONDA BÜYÜK COŞKU OLUŞTU

Partililer tarafından açılan pankartlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatini çekti. Erdoğan'ın okuduğu bir pankart sonrası salonda büyük bir coşku oluştu.

"DİK DUR EĞİLME AK GENÇLİK SENİNLE"

"Canımız feda olsun al bayrak ve vatana, Reis tüm soysuzları gönder Yunanistan'a" yazılı pankartı okumasının salonda hep bir ağızdan "Dik dur eğilme AK Gençlik seninle" yükseldi.

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Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Partisinin il toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı okuyunca tüm salonda büyük coşku yaşandı - Son Dakika
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