Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti
Son Güncelleme: 23.09.2023 08:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da toprağa verilecek olan Mutlu'nun cenazesine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu, 64 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Mutlu'nun kaldırıldığı hastanede vefat ettiği öğrenilirken, Erdoğan'ın bugün İstanbul'daki cenaze törenine katılması öngörülüyor.

ART ARDA KRİZ GEÇİRMİŞ

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren Mutlu, Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dün taburcu olan Mutlu, evinde yeniden kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Ümraniye Devlet Hastanesi'nde vefat eden Mutlu bugün İstanbul'da toprağa verilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Mehmet Mutlu

ÇOCUKLAR İÇİN YAPTIĞI FAALİYETLERLE BİLİNİYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı Kemal Mutlu'nun oğlu olan Mehmet Mutlu, Geleneksel Çocuk Oyunları Federasyonu'nun başkanlığını yapıyordu. Çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması için çabalayan Mutlu, Türk Dünyası ve deprem bölgesindeki çocuklar için yaptığı faaliyetlerle tanınıyordu.

Mehmet Mutlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti - Son Dakika
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