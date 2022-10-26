Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'dan sürpriz çıkış: Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'dan sürpriz çıkış: Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun

26.10.2022 11:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Ali Çelebi'nin eşi için söylediği sözler gündemdeki yerini korurken hem aile kavramı hem de kadının toplumdaki yeriyle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza atan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun, topluma faydası dokunsun. Kadın sadece aile içinde olduğu zaman mı kıymetli?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takarken, "Çocuk var mı?" diye sormuştu. Çelebi, "Bir tane var. Eşim doktora yapıyor, kariyer" yanıtını verince Erdoğan, "Olmaz, bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Sayıları artırmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler de kısa sürede gündem olmuştu.

Kadın ve çocuk üzerine söylemlerin sıklıkla karşımıza çıktığı bugünlerde KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar gazetecilerle buluştu. Bayraktar, gerçekleştirecekleri zirvenin ana temasını anlatırken kadının toplum gözündeki değerinden bahsetti.

"BIRAKIN KADINLAR NEREDE OLMAK İSTİYORSA ORADA OLSUN"

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bir tarafta geleneksel kodlar diğer tarafta seküler zihniyet kadını kendi tahakkümü altına almaya çalışıyor. Bu karmaşada özellikle muhafazakâr şehirli kadınların ciddi bir sıkışmışlık yaşadığını görüyoruz. Kimliğimizi illa bir şeyler ile etiketlemeye çalışmayın. Dindar, aileyi korumaya çalışan ama bir yandan da kamusal alanda var olmaya çalışan kadınlarız. Bunların hepsi bir arada olabilir. Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun, topluma faydası dokunsun." dedi.

"KADIN SADECE AİLE İÇİNDE OLDUĞU ZAMAN MI KIYMETLİ?"

Söylemine aile ekseni üzerinden devam eden Bayraktar, "Bu sebeple de diyoruz ki 'Kadın hakları meselesi sadece kadınların değil tüm toplumun meselesidir.' Annelik ve aile konusu mesela. 'Neden kadın diyorsunuz da aile demiyorsunuz?' eleştirileri geliyor. Gereksiz bir zorlama. Nihayetinde kadın için çalışıyor olmak aileyi önemsemediğiniz anlamına gelmez. Ayrıca kadın sadece aile içinde olduğu zaman mı kıymetli?" ifadelerini kullandı.

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Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'dan sürpriz çıkış: Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun - Son Dakika


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