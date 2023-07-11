Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları sürüyor! Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları sürüyor! Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

11.07.2023 18:20

NATO zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. İki lider arasında çeşitli konuların ele alındığı belirtiliyor.

NATO zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temaslarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Birçok liderle bir araya gelen Erdoğan'ın görüştüğü isimlerden biri de Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu.

BAKAN FİDAN DA GÖRÜŞMEDE HAZIR BULUNDU

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da görüşmede hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları sürüyor! Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Erdoğan-Trudeau görüşmesi, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirvede iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yanı sıra Rusya- Ukrayna Savaşı ve diğer küresel gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor.

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