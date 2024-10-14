Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia - Son Dakika
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Politika

Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğini açıklamasından sonra eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geri dönebileceği konuşuluyor. Kulislerde dolaşan iddiaya göre Albayrak yeniden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturabilir.

14.10.2024 10:04  Güncelleme: 10:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğinin mesajını vermesi gündeme bomba gibi düştü. Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası Berat Albayrak'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ERDOĞAN "DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR" DEDİ

Arnavutluk dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

ALBAYRAK ESKİ KOLTUĞUNA MI OTURACAK?

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra tüm gözler değişmesi muhtemel isimlere çevrilmişken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başkent kulislerinde Berat Albayrak'ın yeniden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturabileceği konuşuluyor.

Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia

Berat Albayrak, Politika, Gündem, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Orçun Ayana:
    yap boz tahtasına çeviirdiniz ülkeyi valla bravo 59 9 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    Parası mı bitmiş soygun mu yapacak mış yine 45 9 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Liyakat yok oldu gitti aile şirketi yönetir gibi ülke yönetilir mi kızı danışman olur eşi üniversite mezunu bile değil konferans verir oğlu desen vakıf üzerinden armatör oldu çıktı bal tutan parmağını yalıyor. O kadar aç gözlüler ki şimdi de millet borç içinde kullandığı kredi kartından verginin almanın peşine düştüler. Yandaşlar siz hala padişahım çok yaşa demeye devam edin. 38 7 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Bitti oğlum!.. Doğru Niğde’ye 35 10 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    128 Milyar Dolar nerde. 31 5 Yanıtla
  • Gulsum Bolat:
    yok o kadarda değildir 23 2 Yanıtla
  • Tuncay Sevim:
    ne diyodu ha hah ha dolar 10 tl olacak diyolar demişti bak 34 tl yi gördü ülkeyi bu hale getirdiniz bir avrupa hâlâ bizi kıskanıyordu diye sorum olacak bu ypnetime 23 1 Yanıtla
  • Alper Eren:
    Somurulecek kaynaklar bulundu galiba dibini sıyıracak 6 2 Yanıtla
  • Ender seker:
    Kabile hükümeti aile şirketi gelebilir inanırım 4 0 Yanıtla
  • sezai duran:
    Allahım yazdıysan sana yalvarıyorum boz ülkeyi bitirdi bunlar tekrar başımıza musallat etme amin. 2 1 Yanıtla
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