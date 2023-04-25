Togg'un içinden ilgi çekici görüntüler! Erdoğan, önünü kesen gence arka koltukta oturan oğlunu işte böyle tanıttı - Son Dakika
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Togg'un içinden ilgi çekici görüntüler! Erdoğan, önünü kesen gence arka koltukta oturan oğlunu işte böyle tanıttı

25.04.2023 23:10

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gemlik'te sürdüğü yerli otomobil Togg'dan araç içi görüntüler servis edildi. Paylaşılan görüntüde Erdoğan, önünü kesen bir gence arka koltukta oturan Bilal Erdoğan'ı göstererek "Kim o? Bilal abin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'ne yerli otomobil Togg'u kullanarak geldi.

İLERLEMEKTE ZORLANDI

Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile oğlu Bilal Erdoğan eşlik etti. Yol boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, aracın üzerine karanfiller attı. Erdoğan'ı Togg'u kullanırken görüntülemek isteyenler yoğunluğa neden olurken, kalabalık nedeniyle araç zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

"BU MİLLET NE ZEKİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı pankartları okuyan Erdoğan, "Son gaz devam ama Togg elektrikli" yazılı pankarta, "Bu millet ne zeki" yorumunu yaptı. Ardından pankartı yazan gençle konuşan Erdoğan, "Sen bu zekayı nereden buldun?" diye sordu. Genç, " Allah'ın izniyle okuyoruz, yapacağız Başkanım." yanıtını verdi. Gencin Yozgatlı olduğunu öğrenen Erdoğan, "Belli oluyor." ifadesini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN'I TANITTI

Gencin Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu belirtmesi üzerine de Erdoğan, "Aferin" dedi. Daha sonra gence arka koltukta oturan Bilal Erdoğan'ı göstererek "Kim o?" sorusunu yöneltti. Ardından Erdoğan, "Bilal abin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Togg'un içinden ilgi çekici görüntüler! Erdoğan, önünü kesen gence arka koltukta oturan oğlunu işte böyle tanıttı - Son Dakika
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