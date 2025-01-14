Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

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Menzil Cemaati lideri Elhüseyni'nin ölümünün ardından oğulları arasındaki miras çekişmesi kavgaya dönüştü. Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kavga görüntülerinin yankıları sürerken akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden Menzil Cemaati'ne yaptığı uyarı geldi.

14.01.2025 11:42
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Menzil Cemaati'nde miras paylaşımıyla ilgili yaşanan gerilim devam ediyor. Kardeşlerden birinin Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaata başlaması üzerine kavga çıktı.

"İNŞALLAH DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPACAKTIR"

Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Köye çok sayıda jandarma gönderildi. Serhendi Vakfı sözcüsü, "Kimseden fiili müdahale istemiyorum. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

AKILLARA ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GELDİ

Menzil Cemaati'nde çıkan kavganın yankıları sürerken akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda 7. Din Şûrası'nda sarf ettiği sözler geldi. İsim vermeden cemaatlere uyarıda bulunan Erdoğan; sivil dini yapıların, kendi içlerinde ya da kendi aralarında yaptıkları münakaşaların, toplumda bu müesseselere karşı güveni aşındırdığına dikkati çekerek, sivil dini yapıların bu yolla yıpratılmasının birtakım sapık oluşumlara zemin hazırladığını, kötü örneklerin toplumda umudun kararmasına sebep olduğunu kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın uyarısı da Menzil Cemaati\'ndeki tansiyonu düşürmedi

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Muhittin Çavdarlı:
    doların yeşiline iman ediyor hepsi 410 76 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Din iman deyip insanları dolandırıyorlar ne oldu. En iyisi devlet el koysun hazineye aktarılsın. Sonuçta milletin malı vergisiz yaşıyorlar 6 0
    Yunus Durak:
    Onlarca şirketleri var, vergisini vermiyorlar zaten kayyum atansın, paralar hazineye aktarılsın 5 0
  • Mehmet Yılmaz:
    milletin parasını paylaşamamişlar kendi paraları değildir 372 22 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    tas atmak cinayete tesebbusdur bunun aciklamasi olamaz .ne kavgasi para mal mulk .Allah aşki nerde .mal kavgasi yazikk 294 11 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    hani dünya malı için kavga etmeye değmezdi Hani cennetin Kapısını fakir fukara açacaktı cemaat halka böyle Telkin verirken kendilerinin yaptığı işe bak şeyhin evlatları kendi evladına lafını geçiremeyen babamı desek yoksa söylediklerinin Aslı astarı yok mu desek yazıklar olsun 280 12 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Allah dostlarına bak :)))) 271 12 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Oraya gidenleri duysaniz sasirirsiniz. Allah akil fikir versin 209 11 Yanıtla
  • Gökhan Arı :
    haram para adamın huzurunu bozar yesinler birbirini 192 7 Yanıtla
  • Aaarıza Muhabbetler !!:
    yıllarca hizmet için gidenler düşünsün size anlatılana bakın yaptıklarına bakın :)) 193 5 Yanıtla
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