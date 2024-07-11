Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümünde Bosna Hersek'teki anma törenine katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının son kısmının kesildiğini ifade eden Özel, duruma tepki gösterdi.

11.07.2024 17:07  Güncelleme: 17:31
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1995 yılında, 8 binden fazla Boşnak sivilin ölümüne neden olan Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümünde, Bosna Hersek, Srebrenitsa'da anma töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törenlere katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Özel'e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş eşlik etti.

ERDOĞAN'IN MESAJININ YARIDA KESİLMESİNE TEPKİ

Anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği video mesajın yarıda kesilmesine CHP lideri Özel, tepki gösterdi. Özel, konuyla ilgili kendisine yöneltilen "Anma töreninde Erdoğan'ın gönderdiği video izletildi ama video yarıda kesildi. Orada bir diyaloğunuz oldu. Anlatabilir misiniz?" sorusuna, "Burada çok sayıda ülke temsil edildiği için her ülkeden bir kişi konuşuyor. Eğer ülke cumhurbaşkanları, başbakanları varsa onlar konuşuyor. Biz sayın Adalet Bakanı ile buradaydık. Ancak Sayın Erdoğan'ın bir video mesajı her yıl olduğu gibi yayınlatıldı. Tam Filistin noktasında bir çağrı yaptığı sırada yayın kesildi. Sonraki konuşmacıya geçildi, biz belirli bir süre yetkililere ulaşmaya çalıştık. Güvenlik amirimizi çağırdığımızda önce yetkililer gelmedi. Tepkimizi dile getirmelerini, Türkiye'nin mesajının yarıda kesilmesinin doğru olmadığını yeniden yayınlatılması gerektiğini Sayın Erdoğan'ın mesajını söyledim. Çünkü hepimiz adına yayınlanan bir mesajdır" yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MESAJI YARIDA KESİLİNCE..."

Açıklamasının devamında konuyla ilgili yetkililerden aldıkları bilginin kendilerini tatmin ettiğini vurgulayan Özel, "Bize tatmin edici şekilde şu bilgiyi verdiler. Sadece bir dakikası kalmıştı, sadece kablo temassızlığı yüzünden salonda kesildi. İletişim Başkanlığı'ndan yetkililerin de bunu doğrulaması üzerine açıklamadan tatmin olduğumuzu söyledik. Canlı yayınladığı için başa dönemeyeceklerini söylediler. Kötü niyet olmadığına ikna olduk. Tam Filistin'e gelince, diğer ülkelerin cumhurbaşkanları konuşmuşken bizim cumhurbaşkanımızın mesajı yarıda kesilince o konuya tepki gösterdik. Kötü bir niyet olmadığına ikna olmuş durumdayız" şeklinde konuştu.

FİLİSTİN VURGUSU

Öte yandan Potoçari Anma Merkezi'ni gezen Özel, ardından Şeref Defterini imzaladı. Özel, deftere şunları yazdı: "Soykırımın 29'uncu yılında, CHP Genel Başkanı olarak bu büyük acıyı unutmamak, adalet arayışını sürdürmek üzere buradayım. Heyetimizle birlikte insanlık tarihinin en acı ve en utanç verici katliamlarından biri olan Serebrenitsa Katliamı'nı bir kez daha lanetliyoruz. Sorumluluk tüm uluslararası toplumundur. O günkü hataların bugün Filistin'de tekrarlandığını hatırlayalım."

Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
Kaynak: ANKA

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    Yorumlar (3)

  • Emrah Aytekin: Onlar senin kadar iyi değiller,dikkatli ol… 12 11 Yanıtla
  • Temel Lezgi: 80 yıllık CHP nin mükemmel başkani 7 1 Yanıtla
  • Temel Lezgi: Sayin genel başkan senin bu kouşmani takdir ediyorum 7 1 Yanıtla

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