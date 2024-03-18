Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz garantiye alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız' - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz garantiye alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz garantiye alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"Teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" -"Çanakkale tarihin en büyük zaferlerinden olduğu kadar bir devletin yok edilmek istenen bir...

18.03.2024 21:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz garantiye alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"

- "Çanakkale tarihin en büyük zaferlerinden olduğu kadar bir devletin yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalktığı büyük bir kıyamdır"

-"Asker millet olarak nam salmış bir milletin mensupları olarak şehadet şuurunun zayıflamasına asla izin veremeyiz"

-"Yüzde 20 yerli milliye sahipken yüzde 80 yerli milli olarak silahımıza mühimmatımıza sahibiz"

-"Uçak gemimizi yaptık, yetmez diyoruz. İkinci uçak gemisini yapma kararlılığımız var"

-"Her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz"

-"Sınır ötesi ne işin var orada diyenlere karşı cevabımız yaptığımız operasyonlardır"

Kaynak: İHA

Çanakkale, Suriye, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz garantiye alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız' - Son Dakika

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  • İmamoğlu: Atatürk milliyetçiliği memleketin her insanını eşit görmektir
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