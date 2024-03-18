Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz garantiye alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"
- "Çanakkale tarihin en büyük zaferlerinden olduğu kadar bir devletin yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalktığı büyük bir kıyamdır"
-"Asker millet olarak nam salmış bir milletin mensupları olarak şehadet şuurunun zayıflamasına asla izin veremeyiz"
-"Yüzde 20 yerli milliye sahipken yüzde 80 yerli milli olarak silahımıza mühimmatımıza sahibiz"
-"Uçak gemimizi yaptık, yetmez diyoruz. İkinci uçak gemisini yapma kararlılığımız var"
-"Her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz"
-"Sınır ötesi ne işin var orada diyenlere karşı cevabımız yaptığımız operasyonlardır"
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Devrimleri Müzesi ile Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk milliyetçiliğinin memleketin her insanını eşit görmek olduğunu belirtti. İmamoğlu, ayrıca doğanın, vatanın, suyun ve toprağın korunmasının en büyük milliyetçilik olduğunu vurguladı. İftar programında ise farklı inanç gruplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kardeşlik ve hoşgörüyle kurulan sofraların insanları mutlu ve adaletli bir hayata taşıyacağını ifade etti.
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