Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak sınırımızın güvenliğini bu yaz garantiye alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"

- "Çanakkale tarihin en büyük zaferlerinden olduğu kadar bir devletin yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalktığı büyük bir kıyamdır"

-"Asker millet olarak nam salmış bir milletin mensupları olarak şehadet şuurunun zayıflamasına asla izin veremeyiz"

-"Yüzde 20 yerli milliye sahipken yüzde 80 yerli milli olarak silahımıza mühimmatımıza sahibiz"

-"Uçak gemimizi yaptık, yetmez diyoruz. İkinci uçak gemisini yapma kararlılığımız var"

-"Her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz"

-"Sınır ötesi ne işin var orada diyenlere karşı cevabımız yaptığımız operasyonlardır"