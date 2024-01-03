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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Terörle mücadelede İran'ın yanında olduklarını belirten Erdoğan'ın gerçekleştirdiği görüşmede Reisi'nin yarınki Türkiye ziyaretinin de ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı.

03.01.2024 - 21:51,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kirman'da meydana gelen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.

ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi'ye, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

REİSİ'NİN YARINKİ TÜRKİYE ZİYARETİ ERTELENDİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

Erdoğan, İran'daki terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Reisi'ye başsağlığı dileklerini iletti

NE OLMUŞTU?

İran'da General Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında arka arkaya patlamalar meydana geldi. Patlamalarda en az 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi yaralandı. Patlamaların bölgeye bırakılan 2 çantanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu meydana geldiği ve 10 dakika arayla gerçekleştiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran\'ın yanında
Kaynak: İHA
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