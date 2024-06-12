Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde İsrail'in Filistin'deki soykırım politikalarını eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde İsrail'in Filistin'deki soykırım politikalarını eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

12.06.2024 23:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Madrid'deki görüşmede, Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden savunma sanayi alanında işbirliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağının altını çizdi.

İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kral Felipe'yi en kısa sürede mutlaka Türkiye'ye beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde İsrail'in Filistin'deki soykırım politikalarını eleştirdi - Son Dakika

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