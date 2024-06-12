Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı VI Felippe ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'da Kral VI Felippe ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. - MADRİD