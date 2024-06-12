Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı VI Felippe ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı VI Felippe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde İspanya'ya geldi. Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.

12.06.2024 22:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'da Kral VI Felippe ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi çerçevesinde geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felippe ile görüştü. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı VI Felippe ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı VI Felippe ile görüştü - Son Dakika
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