Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda ve Sancaktepe Belediyesi önünde düzenlenecek mitinglerinde halka hitap edecek, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul Programı'na katılacak.
(İstanbul/14.30/16.30/21.00)
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da mitinglere katılacak - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da AK Parti önceki dönem ve mevcut yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Bakan Özhakesi, deprem bölgesinde halen 300 binden fazla konut inşaatının devam ettiğini ifade etti.
Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi. Seçimlerin ardından eğitim kurumlarında temizlik yapılması gerektiği için bir sonraki gün eğitim ve öğretime engel oluşturulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, eğitim ve öğretimin 2 Nisan Salı günü itibariyle devam edeceği belirtilmiştir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da AK Parti önceki dönem ve mevcut yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Özhaseki, deprem bölgesinde devam eden konut inşaatları hakkında bilgi verdi ve İstanbul'da deprem uyarısında bulundu. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
Avcılar'da yaşanan olayda, Vehbi Yıldız adlı şahıs, 3 çocuğunun annesi olan eşi Serap Yıldız'ı bilinmeyen bir nedenle silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Vehbi Yıldız'ın eylemi sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Serap Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından yapılan incelemelerin ardından Serap Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bingöl'ün Karlıova ilçesini ziyaret etti. Babacan, partililer tarafından karşılandı ve partisinin Karlıova Belediye Başkan adayı İlyas Bingöl'e destek istedi. Babacan, Türkiye'deki sorunlarla ilgili hazırladıkları ansiklopediyi ve DEVA belediyeciliği ahlaki kural bildirgesini anlattı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Selçuk'ta düzenlenen mitingde projelerini anlatarak heyecanını İzmir halkıyla paylaştı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sandık güvenliğine dikkati çekerek "Onlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 'Kazandık, aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesine ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve heyetini havalimanında karşıladı. İtalyan lideri uçağının önünde bekleyen Lübnan Başbakanı, Meloni yerine yanlışlıkla başka birini öptü. Gülümseten anlar kameralara yansıdı.
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