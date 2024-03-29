Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız"
"Benim halkım bu seçimlerde Ekrem Efendi'ye böyle bir yol göstermeyecek. Biz muradımıza ereceğiz"
"Seçim sahada kazanılır, sandıkta tescil edilir"
"Sahada yoksanız sandıktan bir şey çıkmaz, sandığa dikkat etmezseniz de sahadaki emeğinizin bir kısmı heba olur"
İSTANBUL İstanbul Sandık Görevlileri ile İftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim sahada kazanılır, sandıkta tescil edilir. Sahada yoksanız sandıktan bir şey çıkmaz. Sandığa dikkat etmezseniz de sahadaki emeğinizin bir kısmı heba olur. Benim halkım bu seçimlerde Ekrem Efendi'ye böyle bir yol göstermeyecek. Biz muradımıza ereceğiz. Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız" dedi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, herkese kapılarının açık olduğunu ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Özhaseki, ayrıca depremsellik konusunda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Bakan, Muğla için Aydın Ayaydın'ın bir şans olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Görevlileri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, seçim dönemlerini millete hesap verme ve gelecekte yapacaklarının ruhsatını alma vesilesi olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, kirli pazarlıkların olduğunu ve CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayının bu tezgahların peşinde olduğunu söyledi. Erdoğan, seçim sahada kazanılır diyerek sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, kendi hakkını koruma reflekslerinin olduğunu belirtti. Uraloğlu, Trabzon'da sandıktan güçlü çıkacaklarına inandığını ve Büyükşehir ile ilçeleri alacaklarını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Bozkır ve Doğanhisar ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Kalaycı, vatandaşlarla bir araya gelerek Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca muhalefeti eleştiren Kalaycı, CHP'nin PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin kontrolüne girdiğini söyledi ve vatandaşlardan AK Parti ve MHP adaylarına destek istedi.
Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Koç, katılımcılara teşekkür ederek, her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamasıyla ilgili Yeniden Refahlı İBB adayı Mehmet Altınöz sessizliğini bozdu. Altınöz, adaylıktan çekilmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz." dedi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ve hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Varank, rakip olduklarını iddia edenlerin millete hizmet dertlerinin olmadığını vurgulayarak, pazar günkü seçimde destek beklediklerini ifade etti.
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