Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız"

"Benim halkım bu seçimlerde Ekrem Efendi'ye böyle bir yol göstermeyecek. Biz muradımıza ereceğiz"

"Seçim sahada kazanılır, sandıkta tescil edilir"

"Sahada yoksanız sandıktan bir şey çıkmaz, sandığa dikkat etmezseniz de sahadaki emeğinizin bir kısmı heba olur"

İSTANBUL İstanbul Sandık Görevlileri ile İftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim sahada kazanılır, sandıkta tescil edilir. Sahada yoksanız sandıktan bir şey çıkmaz. Sandığa dikkat etmezseniz de sahadaki emeğinizin bir kısmı heba olur. Benim halkım bu seçimlerde Ekrem Efendi'ye böyle bir yol göstermeyecek. Biz muradımıza ereceğiz. Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız" dedi.