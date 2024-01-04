Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara adaylarını açıklayacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü İstanbul adayımızı duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda hem sürprizdir hem de partimizi yerel seçimde kazanma azmi olacak. Onu da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Hayırlara vesile olsun." dedi.