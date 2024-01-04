Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara adaylarını açıklayacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde partisinin kazanma azmiyle sürpriz adaylarını açıklayacağını belirtti. İstanbul adayının Pazar günü duyurulacağını ve Ankara adayının da Ankara'da açıklanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü İstanbul adayımızı duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız"
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda hem sürprizdir hem de partimizi yerel seçimde kazanma azmi olacak. Onu da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Hayırlara vesile olsun." dedi.
Kaynak: İHA