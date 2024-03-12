Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Marşı'nı unuttuğumuz gün esaret prangası vurulmuş demektir - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Marşı'nı unuttuğumuz gün esaret prangası vurulmuş demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın önemine vurgu yaparak, Türk Milleti'nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir dedi. Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u da rahmet ve minnetle anarak, tüm vatandaşları selamladı.

12.03.2024 11:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Türk Milleti'nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşı'mızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "İstiklal Marşımız, millet olarak hürriyetimizi kazanmak, vatanımızı işgalden kurtarmak, kendimize yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun bir süre önce milli mutabakatımızın ifadesi olmuştur. Medeniyet birikimimiz, değerlerimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşımızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır. Bugün de İstiklal Marşı'mızdaki her lafzı, her mesajı bedeninin ve ruhunun her zerresiyle özümseyen gençlerimiz vardır. Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız vardır. Türk Milleti'nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşı'mızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Marşı'nı unuttuğumuz gün esaret prangası vurulmuş demektir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Marşı'nı unuttuğumuz gün esaret prangası vurulmuş demektir - Son Dakika
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