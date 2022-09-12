Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik ifadelerine zehir zemberek sözler: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik ifadelerine zehir zemberek sözler: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın

12.09.2022 12:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine, "Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle, değerlerinizle iftihar edin" diyerek sert tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ne yönelik ifadeler kullanmıştı.

"MİLLETİ ATEŞE ATTILAR"

Soyer'in sarf ettiği "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi" sözleri büyük tepki çekti.

"KÖKSÜZLERE KULAK ASMAYIN"

Bugün Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da isim vermeden Soyer'i eleştirdi. Erdoğan konuşmasında, "Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle, değerlerinizle iftihar edin" sözlerine yer verdi.

YORUMLAR
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik ifadelerine zehir zemberek sözler: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik ifadelerine zehir zemberek sözler: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın - Son Dakika
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