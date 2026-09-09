Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Milli Mücadele'mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum' - Son Dakika

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