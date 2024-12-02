Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç\'i resmi törenle karşıladı

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milatoviç'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'in tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti. Türkiye ve Karadağ bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Milatoviç, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek üzere Külliye'deki salona geçti. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek ve Milatoviç onuruna resmi akşam yemeği verilecek.