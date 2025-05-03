Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır." - LEFKOŞA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar... - Son Dakika
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