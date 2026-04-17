Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında görüşmelerine devam ediyor.

Konakladığı otelde önce Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Şerif ve Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ve Al Sani'nin elini tutup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.