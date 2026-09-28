Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için BM kürsüsünde kendilerine yer bulurken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için BM kürsüsünde kendilerine yer bulurken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için BM kürsüsünde kendilerine yer bulurken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur."
Kaynak: İHA