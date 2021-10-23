Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin

23.10.2021 14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı grev çağrısına tepki gösterdi. Bürokratlara çağrı yapan Erdoğan, "Memurlara sesleniyorum. Sakın ha oyuna gelmeyin, görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz" sözleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

"KİMSE SİZİN KILINIZA DOKUNAMAZ"

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslenerek grev çağrısı yapmasına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Buradan milletime, memuruma sesleniyorum: Sakın ha bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece, bunların hiçbiri sizin kılınıza dokunamaz. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payını almasın. Öyle korkarak yapıyorlar ki, insan siyasetçi adına bunların adına hicap duyuyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Grev, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir 14:29 Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi 14:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu 13:56 Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 13:52 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi 13:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı 12:31 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı 11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı 10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı

Son Dakika Haberleri
14:27 Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı
14:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi
14:10 Karadeniz'de torik balığı bereketi, tanesi 300 liraya satılıyor
14:09 İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin
13:51 Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı
13:49 Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar, gece gündüz çalışarak üniversiteyi kazandı
13:45 Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı esnada sahneye çıkan çocuğu görünce ara verdi
13:03 Lakros sporunun yıldız isimlerinden Madelyn Nicpon, sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü
Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor Burak Yılmaz'ın tavırları Fransa'da eleştiri aldı: Gençlere agresif davranıyor         
14:41
Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı Ebru Destan, ilişki teklifini reddettiği adam tarafından tehdit edilince soluğu savcılıkta aldı         
14:28
İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi         
14:09
1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor 1970 model motosikleti evinin misafir odasında saklıyor         
13:54
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar Belarus, göçmenleri turist olarak ülkeye alıp, AB'ye yasa dışı geçişini sağlıyorlar         
13:20
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Bu iş için belini kıranlar, kör olanlar var! Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Bu iş için belini kıranlar, kör olanlar var! Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 14:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement