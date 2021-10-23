Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

"KİMSE SİZİN KILINIZA DOKUNAMAZ"

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslenerek grev çağrısı yapmasına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Buradan milletime, memuruma sesleniyorum: Sakın ha bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece, bunların hiçbiri sizin kılınıza dokunamaz. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payını almasın. Öyle korkarak yapıyorlar ki, insan siyasetçi adına bunların adına hicap duyuyor." ifadelerini kullandı.

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