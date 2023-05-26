Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı faizi silme vaadini hedef aldı: Meclis'te Cumhur İttifakı'nın izni olmadan nasıl yapacaksın

İstanbul Kongre Merkezi'nde Kadınlar Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun "kredi kartı borçlarının faizlerini silme" vaadini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamentoda çoğunluğun kendilerinde olduğunu ve onayları olmadan böyle bir düzenleme yapamayacağını söyledi.