Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı faizi silme vaadini hedef aldı: Meclis'te Cumhur İttifakı'nın izni olmadan nasıl yapacaksın - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı faizi silme vaadini hedef aldı: Meclis'te Cumhur İttifakı'nın izni olmadan nasıl yapacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı faizi silme vaadini hedef aldı: Meclis'te Cumhur İttifakı'nın izni olmadan nasıl yapacaksın

26.05.2023 17:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "kredi kartı borçlarının faizlerini silme" vaadine tepki gösterdi. Meclis'te çoğunluğun kendilerinde olduğunu belirten Erdoğan, "Parlamentoda Cumhur İttifakı'nın izni olmadan böyle bir yasal değişikliği nasıl yapacaksın?" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde Kadınlar Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun "kredi kartı borçlarının faizlerini silme" vaadini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamentoda çoğunluğun kendilerinde olduğunu ve onayları olmadan böyle bir düzenleme yapamayacağını söyledi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı faizi silme vaadini hedef aldı: Meclis'te Cumhur İttifakı'nın izni olmadan nasıl yapacaksın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı faizi silme vaadini hedef aldı: Meclis'te Cumhur İttifakı'nın izni olmadan nasıl yapacaksın HÜDA PAR'dan, gençlik kollarının dövmeli genç kızı hedef aldığı iddiasına yalanlama: Hukuk önünde hesaplaşacağız HÜDA PAR'dan, gençlik kollarının dövmeli genç kızı hedef aldığı iddiasına yalanlama: Hukuk önünde hesaplaşacağız

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı faizi silme vaadini hedef aldı: Meclis'te Cumhur İttifakı'nın izni olmadan nasıl yapacaksın - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Yaylada uyuduğu çadırın yanına ayı geldi; o anlar kameraya yansıdı
17:09 Son Dakika: New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı faizi silme vaadini hedef aldı: Meclis'te Cumhur İttifakı'nın izni olmadan nasıl yapacaksın
16:56 Onlarca timsah, havuza düşen bakıcılarını kısa sürede paramparça etti
16:42 Hakan Çalhanoğlu kilit rolde! Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter ile Türk Hava Yolları masaya oturdu
16:22 Sancaktepe'de engelli vatandaş kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
16:12 Davutoğlu'ndan kriz çıkaracak sözler: 3'lü ittifak kuralım diye çok ısrar ettim, anlamadılar
16:09 Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı
16:03 Köpek saldırısına uğrayan 69 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı
15:54 Kim Min-Jae, Manchester United forması giymek için gün sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 17:31:44. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı faizi silme vaadini hedef aldı: Meclis'te Cumhur İttifakı'nın izni olmadan nasıl yapacaksın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement