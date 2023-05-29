Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin memleketlerinde oylarını artırdı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin memleketlerinde oylarını artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin memleketlerinde oylarını artırdı

29.05.2023 09:17

2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderlerinin memleketlerinde oylarını artırdı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de oy oranını yüzde 16,2'den 17,7'ye yükselten Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de de yüzde 62,3'den 66,1'e yükseltti. Öte yandan Erdoğan, Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da da oylarını 25,2'den yüzde 33'e çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu sonrası memleketi Rize için özel çalışma yapılması talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de oyları 72,7'den 75,8'e yükseldi.

OĞAN, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'NİN MEMLEKETİNDE OYU YÜKSELDİ

Erdoğan, ikinci turda kendisini destekleyen ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da oylarını 25,2'den yüzde 33'e çıkarırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de yüzde 16,2'den 17,7'ye, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de de yüzde 62,3'den 66,1'e yükseltti.

EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 İL DEĞİŞMEDİ

Erdoğan'ın ilk turda en yüksek oy aldığı 5 il değişmedi. Bu iller Bayburt (yüzde 82,4), Gümüşhane (yüzde 78,6), Çankırı (yüzde 76,7), Yozgat (yüzde 76,3) ve Rize (yüzde 75,8) oldu. Erzurum'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan oylarını 68,5'ten 73,5'e çıkardı.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin memleketlerinde oylarını artırdı - Son Dakika


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