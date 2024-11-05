Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov\'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

05.11.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Caparov'a "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg hediye etti.

Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Caparov'a yolcu koltuğunda eşlik etti. Yolculuk sırasında Erdoğan, "Bak, ses mes hiçbir şey yok. Kadirli Doğan (Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov), biliyorsun beyazdan başkasını kullanmıyor." dedi.

Caparov da "Çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu benim için büyük bir hediye." ifadelerini kullandı.

Caparov, Erdoğan'a at hediye etti

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile geleneksel Kırgız çadırını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Caparov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elmayla besledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kültür, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14:43 İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
22:08 Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 yendi Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi
22:07 Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı
21:23 Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’den kötü haber Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 16:29:56. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.