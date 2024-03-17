Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya giderken çocuklara hediyeler verdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya giderken çocuklara hediyeler verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya\'ya giderken çocuklara hediyeler verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'ya gelişi sırasında miting alanına geçerken yol güzergahında sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediyeler verdi. Otobüsü durduran Erdoğan, çocukları selamladı ve hediyelerini dağıttı.

17.03.2024 16:00
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Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanından miting alanına geçerken yol güzergahında sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri mitingine katılmak üzere havayolu ile Konya'ya geldikten sonra otobüs ile şehir merkezine hareket etti. Ankara Caddesi güzergahından şehir merkezine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören vatandaşların ve çocukların sevgi gösterisinde bulunması üzerine Belh Kavşağı civarında otobüs durdu. Kapısı açılan otobüsün önünde vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da hediyeler verdi. Erdoğan'ın otobüsü kısa süre sonra hareket ederek Kılıçarslan Kent Meydanı'na gitti. - KONYA

Kaynak: İHA

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