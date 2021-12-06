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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz"

06.12.2021 18:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu ve Güneydoğu Anadolu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça yatırımlar katlanarak artacaktır"

"Bu mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sermaye ve yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi basın toplantısında konuştu.

Katar'da önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bugün kardeşim Şeyh Tamim'in anne ve babası ile ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla bir yemeğimiz olacak. Yarın da yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı yapacağız. Toplantımızda heyetler arası görüşmelerimiz olacak. Katar'da askerlerimizin oradaki üssü söz konusu. Bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız. 2014 yılında stratejik komitenin ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere adımlarımızı attık. 2015 yılında da Doha'da ilk toplantıyı yaptık. Türkiye Katar ilişkileri iki ülkenin tarihi, dostluğu ve potansiyeli ile mütenasip bir şekilde stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başlamıştır. Yüksek stratejik konsey mekanizması çerçevesinde Katar ile siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar sayesinde işbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık. Yarın imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz. Ortak gündemimizde yer alan bölgesel, uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunacağız. Görüşmelerimiz sonunda Türk Katar müşterek kuvvet komutanlığını ziyaret edeceğim. Mehmetçiğimizle ve komutanlarla hasbihal edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Katar'ın son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorluklar karşısında güçlü duruşları sergilediklerinin altını çizen Erdoğan, "Önümüze çıkan badireleri iki dost ve kardeş olarak yakın işbirliği içerisinde hareket ederek aşmayı başardık. Ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırımlara kadar pek çok alanda kazan kazan temelinde ortaklığımızı güçlendirdik. Cumartesi günü Siirt organize sanayi bölgesinde açtığımız ilk çinko tesisi bunun en son örneklerinden biridir. Yılda 50 bin ton üretimde başlayıp önce 120 bin tona, sonra da 250 bin ton üretim kapasitesine çıkacak bu tesis ülkemizin çinko ihtiyacının yarısına yakının karşılayacak. Temelini atacağımız kurşun, gümüş, sülfürik asit fabrikaları hizmete girmesiyle toplam 7 bin 500 insanımıza Siirt'te istihdam sağlanacak. 2023 yılına kadar toplam bedeli 500 milyon dolara ulaşacak bu yatırımı Katarlı kardeşlerimizin Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveninin bir tezahürü olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Terörde arınan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu tür yatırımların artacağını kaydeden Erdoğan, "Bölücü örgütün siyasi uzantısı ile işbirliği yapanların Katar'a ve Katarlı kardeşlerimizin yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının sebebi de budur. Bunların asıl rahatsızlığı Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım çekmesi, Türk ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme temelleri üzerinde yükselmesidir. Yabancı ülke büyük elçiliklerine yazılan şikayet mektuplarında, uluslararası basına verilen hezeyan dolu demeçlerde bunun işaretlerine şahit oluyoruz. Biz son 19 yılda olduğu gibi gelecekte de sermaye ve yatırım düşmanı bu mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu amaç doğrultusunda Katar yanı sıra Körfezdeki diğer ülkelerle de işbirliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması, yanlış anlamaların giderilmesi yönündeki diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak ayrım yapmadan Körfezdeki kardeşlerimizle olan münasebetlerimizi ortam menfaatlerimiz ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilerletmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu, Körfez, Katar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika
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