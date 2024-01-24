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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kriz tellallarının maskesi düşecek" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kriz tellallarının maskesi düşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, emeklilerin aylık artış oranını yükselttiklerini belirterek, muhalefeti eleştirdi ve Türkiye'nin başarılarından kıvanç duymayı beceremediklerini söyledi. Ayrıca, savunma sanayisi ve uzay çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kriz tellallarının maskesi düşecek"
24.01.2024 - 22:28,  Güncelleme: 23:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kriz tellallarının maskesi düşecek"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz"

-"SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylık artığı yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranını memurlar ile aynı orana getirdik"

-"Muhalefet ne yaparsa yapsın uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek"

-" Türkiye'nin başarılarından kıvanç duymayı bir kez olsun beceremediler"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan tam kapasite seçime hazırlanırken, diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına ülkenin ihtiyaçlarını ve milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca ATO Congresium'da düzenlenen Ankara'nın ilçelerinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu.

Emeklilerden gelen talepler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranını, memur emeklileri ile aynı seviyeye yükseltme kararı aldıklarını dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan tam kapasite seçime hazırlanırken, diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına ülkenin ihtiyaçlarını ve milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene yaklaşık 16 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını, memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 tarihi itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça, bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Yüzde 49,25'lik artış oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Karada, denizde, havada bütün her yerde savunma sanayimizle gövde gösterimize devam ettireceğiz"

Muhalefetin milli çıkarlar konusunda kritik bir hususta dahi yalan-yanlış ithamlarla kafaları karıştırmaya çalışmaktan geri durmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Biz tüm bu adımları atarken, muhalefetin nelerle meşgul olduğunu eminim sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman derlenip toparlansa, ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse, ne zaman gururlanacak işler yapsa, bunlar hemen rahatsız oluyor. Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edinenler, son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlar hemen harekete geçiyorlar. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi bir adım mı attık? Bunları adeta hafakanlar basıyor. Projenin mahiyetinden maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddiayla, yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar. Savunma sanayimiz gurur verici başarılarıyla ülkemizin gücüne güç mü kattı? Bunların başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Milli çıkarlarımız bakımından böylesine kritik bir hususta dahi yalan-yanlış ithamlarla kafaları karıştırmaya çalışmaktan geri durmuyorlar. Ey muhalefet ne yaparsanız yapın, uzaya füzeler gitmeye devam edecek, uçak gemilerinin inşası devam edecek, denizlere fırkateynler sürekli olarak inecek. Çünkü biz karada, denizde, havada bütün her yerde savunma sanayimizle gövde gösterimize devam ettireceğiz. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece-gündüz çalışırken de, sınırlarımızı hedef alan terör örgütleriyle cansiperane mücadele ederken de, aynı habis zihniyetin çelmeleriyle karşılaştık. Ülkenin başına gelen her felaketten sadistçe bir keyif alan, işler düzgün gittiğinde ise bundan rahatsız olan bu hastalıklı güruhun çıkardığı gürültü, çoğu kere, kendi cüssesinden çok daha büyük oluyor. Geçmişten bugüne Gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle, terör örgütlerine verilen gizli-açık desteklerle, ekonomik tetikçilikle, manipülasyonla, siyasi ve sosyal provokasyonlarla, hiçbir fırsatı kaçırmadan memleketin ayağına hep çelme takmaya kalktılar. Türkiye'nin başarılarından herkes gibi kıvanç duymayı, milletimizle birlikle sevinip milletimizle birlikte üzülmeyi bir kez olsun beceremediler. Bugün de olumlu sonuçlar aldığımız ekonomi programımızı sekteye uğratmaktan ilk insanlı uzay misyonumuzu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef alarak kendilerine alan açmanın peşindeler. Eskiler, 'doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış' derler. Hamdolsun, milletimizin feraseti sayesinde bu oyunların hiçbiri tutmasa da maalesef bıraktığı izlerin ülkeye ekonomik maliyeti oluyor. Biz de, çeşitli vesilelerle bozguncuların ve fitne odaklarının foyalarını ortaya dökerek, milletimizin gönlünü rahatlatmaya çalışıyoruz. Mahalli seçimler öncesi, bu tür bozgunculuk çabalarının artacağı açıktır. Kaybettiklerini gördükçe daha da çirkinleşecek, tüm yollarını denemekten, tüm tuşlara basmaktan çekinmeyeceklerdir."

"Hedefimiz, vizyonumuz, amaçlarımız ve yol haritamız bellidir"

Türkiye, ekonomide, uluslararası yatırımlarda, teknolojide, diplomaside, terörle mücadelede başarı çıtasını yukarıya taşıdıkça, ülke ve millet düşmanlarının boş durmayacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu oyunlar karşısında artık tecrübeliyiz, dirençliyiz. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi, yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bizim hedefimiz, vizyonumuz, amaçlarımız ve yol haritamız bellidir. Bundan geriye gidiş ve dönüş asla olmayacaktır. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi güçlendirmenin, çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar açmanın, bilhassa muhalefetin yönetimi altında yılları heba olan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın gayretindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"31 Mart'ta da doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüyeceğiz"

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak, en büyük önceliğin şehirlere kazandırılacak projeleri, ve hizmetleri anlatmak olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi siyasetlerini, yalandan, iftiradan, riyakarlıktan, şovmenlikten, kirli işbirliklerinden ibaret görenlere inat, eser ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceğiz. Bunu yaparken, bozguncuların ve kriz tellallarının maskelerini düşürmeyi de elbette ihmal etmeyeceğiz. 'Niyet hayr, akıbet hayr' diyerek, 21 yılda girdiğimiz 17 seçimde olduğu gibi, 31 Mart'ta da doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde, gerek AK Parti adayları, gerek MHP adayları için aynı samimiyetle ve gayretle çalışıp çabalayarak sandıkta netice almanın yoluna bakacağız. Cumhur İttifakı olarak farklı adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde de hayırda yarışacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Kriz tellallarının maskesi düşecek' - Son Dakika


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