Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA