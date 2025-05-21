Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayr-i resmi Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'a geldi. Özel uçak "TUR" ile Budapeşte'ye gelen Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte temasları çerçevesinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayr-i resmi Zirvesi ve zirve çerçevesindeki imza ve ödül törenlerine katılacak.

Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan liderlerinin de katıldığı zirvede katılımcı ülkelerin devlet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan, zirvenin ardından ev sahibi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek.

Erdoğan'ın tarihinde ilk kez bir Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ev sahipliği yapan Macaristan'daki kültürel programların ardından akşam saatlerinde Budapeşte'den ayrılacak. - BUDAPEŞTE