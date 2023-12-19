Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan\'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'daki temaslarını tamamladı. Başkent Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti. - BUDAPEŞTE