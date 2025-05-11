Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız

Erdoğan\'dan Putin\'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Erdoğan, Putin'in İstanbul'da kurulmasını teklif ettiği müzakere masasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

11.05.2025 13:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

PUTİN'İN AÇIKLAMASINA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti." denildi.

GÖRÜŞME 15 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" diyerek, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA'DAN YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifine yanıt verdi.

Zelenski, X hesabından İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir" dedi.

Zelenski sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya'nın yarından, 12 Mayıs'tan itibaren - tam, kalıcı ve güvenilir - bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır."

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, İstanbul, Politika, Türkiye, Ukrayna, Fransa, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Jack Personel:
    Putin bravo Putin batıyı Amerikayi iblisleri delirtecek İstanbul da buluşma kararı almanız tarihi bir olaydır! Türkiye bu fırsatı kaçırmayacak inşallah. Batı'nın canını okuyacak adamlar buluşuyor! :) Urra! 10 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bölgede lider konumda olduğumuzun göstergesi bu olay, gerçi önceside var ama unutmuş olabilirsiniz. Avrupa nın tahıl ve gaz akışını Türkiye sağlamıştı, Ukrayna ya İha ve Siha vermesine rağmen, PUTİN ile dostane ilişkiler kurulmasına rağmen, aynı masaya oturmak büyük başarı. 5 0 Yanıtla
  • 2asdj3131:
    içimizdeki hainler kudurur mu ? 5 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Memnun oluruz şu komedyen palyacoyu'da al gel oturun konuşun insanlar ölmesin. 4 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    istanbulda buluşsanız ne ukraynanın madenler gitti 1 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Südü bozuklar yorumlara 3 0 Yanıtla
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