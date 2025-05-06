Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik"

" İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarında 212 gazeteci şehit oldu"

"Anadolu medyası varsa milletin sesi vardır"

"Türkiye bugün 2002 öncesine göre daha özgür, daha zengin, daha münbit, hiç tartışmasız çok daha serbest bir medya ekosistemine sahiptir"

"Milli güvenliğe dair konularda ülkemizdeki basın kuruluşları Batı'daki meslektaşlarına nazaran daha rahat kalem oynatmaktadır"

"Bugün bugün güya basın özgürlüğü üzerinden bizi eleştirenlerle o gün FETÖ'ye kol kanat gerenler, dikkatinizi çekerim, aynı kesimlerdi"

"Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren, hele hele insanımıza hakaret eden gazeteci olmaz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '10. Anadolu Medya Ödülleri' programında konuştu.