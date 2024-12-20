Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mardin asla sıradan bir şehir değildir. Mardin Türkiye'nin özüdür, özetidir. Mardin'in bir mahallesi Bursa'ysa bir mahallesi Adana'dır, bir mahallesi Saray Bosna'ysa bir mahallesi Halep'tir. Kimse boşuna heves etmesin, Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz. Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Nifak siyasetini elinin tersi ile iten Mardin, inşallah Türkiye yüzyılında dağ gibi duracak." - MARDİN