Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesine ilişkin fotoğraflar da servis edildi. Çekilen karelerde Bahçeli'nin ciddi tavrı ve yüz ifadesi dikkat çekti.

GÜNDEM YOĞUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin başta başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi olmak üzere gündemdeki birçok konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İki liderin konu başlıkları arasında ekonomi ve dış politika da yer alacak.

BAHÇELİ, AK PARTİ'NİN HDP ZİYARETİNİ "DOĞAL" OLARAK YORUMLAMIŞTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki ekibin anayasadaki başörtüsü değişikliği için HDP'ye yaptığı ziyaret bir anda siyasetin bir numaralı gündem maddesi haline gelmişti. MHP'nin bu ziyarete ne diyeceği merak edilmişken dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, " AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi hakkında bilgilendirmede bulunmak için Meclis'teki partilere ziyaret yapması son derecede doğal ve doğru bir adımdır" ifadelerini kullandı.