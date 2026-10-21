Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) 3 kuruşluk siyasi ikbalini vatandaşı olduğu ülkenin, mensubu olduğu milletin felaketine bağlamak, egoist bir zihin dünyasının başvurumudur" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) 3 kuruşluk siyasi ikbalini vatandaşı olduğu ülkenin, mensubu olduğu milletin felaketine bağlamak, egoist bir zihin dünyasının başvurumudur"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) 3 kuruşluk siyasi ikbalini vatandaşı olduğu ülkenin, mensubu olduğu milletin felaketine bağlamak, egoist bir zihin dünyasının başvurumudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) 3 kuruşluk siyasi ikbalini vatandaşı olduğu ülkenin, mensubu olduğu milletin felaketine bağlamak, egoist bir zihin dünyasının başvurumudur"

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanPolitikaSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) 3 kuruşluk siyasi ikbalini vatandaşı olduğu ülkenin, mensubu olduğu milletin felaketine bağlamak, egoist bir zihin dünyasının başvurumudur" - Son Dakika
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