Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan\'a gidiyor! Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı\'nın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyet olan Nahçıvan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. İki lider Karabağ'daki son gelişmeleri ele alacak, bir takım temel atma ve açılış törenlerine katılacak.

KARABAĞ'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in daveti üzerine 25 Eylül 2023 tarihinde Nahçıvan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülmektedir" denildi.