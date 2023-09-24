Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını yapacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan\'a gidiyor! Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı\'nın açılışını yapacak
Son Güncelleme: 24.09.2023 14:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Nahçıvan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. İki lider daha sonra Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyet olan Nahçıvan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. İki lider Karabağ'daki son gelişmeleri ele alacak, bir takım temel atma ve açılış törenlerine katılacak.

KARABAĞ'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in daveti üzerine 25 Eylül 2023 tarihinde Nahçıvan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ele alınacak, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Nahçıvan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını yapacak - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti
14:44 Kanser tedavisi gören Tanyeli, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı
14:43 Çorum'da Anne ile Kızı Arasında Çıkan Kavgada Anne Bıçakla Yaralandı
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını yapacak
14:11 Dilan Çıtak Tatlıses adeta eridi! İşte son hali
13:35 Yerel seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak
13:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emekli maaşı düşük olanları destekleyici bir yaklaşımımız olacak
13:16 Bebek'teki taksi tartışmasında 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 arkadaş hayatını kaybetti
12:07 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:57 Evde çıkan yangında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2023 15:53:45. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement