Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı?"

"Siyasi, ekonomik, diplomatik olarak tam bağımsız Türkiye hedefliyorsak bilimde, teknolojide zirveyi hedeflemek mecburiyetindeyiz"

"Şimdiye kadar 199 lider bilim insanı ülkemize geldi"

"7 Ekim'den beri çoluk, çocuk, kadının hayatına mal olan İsrail vahşeti turnusol işlevi gördü"

"7 Ekim'den beri çoluk, çocuk, kadının hayatına mal olan İsrail vahşeti turnusol işlevi gördü"

"Mazlumun yanında olan ses Müslüman Türk'ün sesidir"

"Buradan sırf fikrini ifade ettiği için baskıya maruz kalan bilim insanlarına çağrı yapıyorum. Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Siyasi, ekonomik, diplomatik olarak tam bağımsız Türkiye hedefliyorsak bilimde, teknolojide zirveyi hedeflemek mecburiyetindeyiz. Şimdiye kadar 199 lider bilim insanı ülkemize geldi. 7 Ekim'den beri çoluk, çocuk, kadının hayatına mal olan İsrail vahşeti turnusol işlevi gördü. 7 Ekim'den beri çoluk, çocuk, kadının hayatına mal olan İsrail vahşeti turnusol işlevi gördü. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Mazlumun yanında olan ses Müslüman Türk'ün sesidir. Buradan sırf fikrini ifade ettiği için baskıya maruz kalan bilim insanlarına çağrı yapıyorum. Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır.