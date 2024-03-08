Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda yaptığı açıklamada, İsrail yönetimini eleştirerek, Gazze'deki zulmün artık değiştirilmesi gerektiğini ve İsrail'e destek veren Amerika ve Avrupa devletlerinin tarihe geçtiğini belirtti.

08.03.2024 19:14  Güncelleme: 19:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır"

"Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi katildir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi zalimdir"

" Gazze'deki zulüm bırakınız kalple buğzetmeyi, dille değiştirme safhasını geride bırakmıştır"

"Artık İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare eyleme geçmesi gerekiyor"

"İsrail'e destek ve cesaret veren Amerika ve Avrupa devletleri tarihe geçmişlerdir"

"İsrail yönetimi ve yerleşimcisiyle her türlü melaneti işleyen yalancı, kibirli ve kirli bir zihniyetin hakimiyeti altındadır"

"Bu ülkede Hamas'a terör iftirası atan İsrail muhiplerine asla inanmayın"

" Türkiye'nin en büyük gücü gerisinde böylesine geniş coğrafyaya yayılan dost ve kardeş dayanışması olmasıdır"

İSTANBUL - TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki zulüm bırakınız kalple buğzetmeyi, dille değiştirme safhasını geride bırakmıştır. Artık İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare eyleme geçmesi gerekiyor. İsrail'e destek ve cesaret veren Amerika ve Avrupa devletleri tarihe geçmişlerdir. Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi katildir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi zalimdir. İsrail yönetimi ve yerleşimcisiyle her türlü melaneti işleyen yalancı, kibirli ve kirli bir zihniyetin hakimiyeti altındadır. Bu ülkede Hamas'a terör iftirası atan İsrail muhiplerine asla inanmayın. Türkiye'nin en büyük gücü gerisinde böylesine geniş coğrafyaya yayılan dost ve kardeş dayanışması olmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır' - Son Dakika

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