Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Nijerya ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayii alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler. - ANKARA