Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Tinubu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Nijerya ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayii alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler. - ANKARA
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Konya'nın Kulu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kulu Kaymakamı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü, askerler, emniyet personeli, itfaiye ve hastane personeli ile bayramlaştı. Ayrıca şehit aileleri de ziyaret edildi.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
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